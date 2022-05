Corona-Impfung: Impfzentrum Helmbrechts ändert Öffnungszeiten

In der Region können sich in den Arztpraxen und Impfzentren die Menschen nach wie vor gegen das Corona-Virus impfen lassen. Allerdings nehmen nur noch wenige das Angebot in Anspruch. Das Impfzentrum in Helmbrechts ändert deshalb ab Juni seine Öffnungszeiten. Am Donnerstagnachmittag hat das Zentrum fortan geschlossen. Mittwochs und freitags hat das Helmbrechtser Impfzentrum nur noch bis 15.45 Uhr geöffnet.

Heute gibt es außerdem nach längerer Pause eine Sonderimpfaktion in der Hofer Freiheitshalle. Ihr könnt euch zwischen 11 und 17 Uhr dort impfen lassen. Dafür bleibt das Helmbrechtser Impfzentrum am Montag geschlossen.

Neue Öffnungszeiten des Helmbrechtser Impfzentrums:

Montag: 10:30 bis 14:00 Uhr und 14:30 bis 18:30 Uhr

Dienstag: 10:30 bis 14:00 Uhr und 14:30 bis 18:30 Uhr

Mittwoch: 7:45 bis 12:30 Uhr und 13:00 bis 15:45 Uhr

Donnerstag: 7:45 bis 12:45 Uhr (nachmittags geschlossen)

Freitag: 7:45 bis 12:30 Uhr und 13:00 bis 15:45 Uhr