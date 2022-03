Corona-Impfung: Impfmöglichkeiten in der Region

Jeden Tag gibt es in der Euroherz-Region mehrere hundert Corona-Neuinfektionen. Es landen aber lange nicht mehr so viele Menschen auf den Intensivstationen wie noch im vergangenen Jahr. Die Impfung schützt weitestgehend vor schweren Krankheitsverläufen. Auch heute habt ihr wieder die Möglichkeit, euch impfen zu lassen. Die Praxis Dr. Klaus Schrader in Hof impft von 13 bis 18 Uhr. In der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert könnt ihr euch von 8 bis 11 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr in Lichtenberg und Berg impfen lassen. Das Impfzentrum Helmbrechts verimpft von 10.15 bis 14.15 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr den Proteinimpfstoff von Novavax.