Corona-Impfung: Impfmöglichkeiten in der Region

Drei Millionen Impfdosen könnten in Deutschland einfach so vernichtet werden. Es stehen aktuell nämlich mehr Dosen zur Verfügung als genutzt werden. Das zeigt sich auch an den Impfquoten, die momentan zum Großteil stagnieren. Im Landkreis Wunsiedel sind 52 Prozent der Einwohner geboostert, im Hofer Land sind es 67 Prozent. Bei den Erstimpfungen tut sich so gut wie gar nichts mehr. Trotzdem bleibt die Impfung, laut Experten, das wirksamste Mittel gegen einen schweren Corona-Verlauf. Heute könnt ihr euch wieder in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert in Berg und Lichtenberg impfen lassen. Das Impfzentrum in Helmbrechts hat heute ebenfalls von 10:15 – 14:15 Uhr und 15:00- 18:00 Uhr geöffnet. Ihr könnt euch dort auch mit dem Proteinimpfstoff von Novavax impfen lassen. Dafür braucht ihr allerdings einen Termin.