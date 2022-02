Corona-Impfung: Aktionen in der Euroherz-Region

Wenn es nach einigen Bundestagsabgeordneten von SPD, Grünen und FDP geht, soll die Impfpflicht in Deutschland für alle Menschen ab 18 Jahren gelten, die sich dauerhaft hier aufhalten. Die Pflicht bezöge sich demnach auf drei Impfungen und würde bis Ende des nächsten Jahres befristet sein.

Impfaktionen gibt es heute auch wieder in der Euroherz-Region. Von 12 bis 16 Uhr impft das MVZ Hochfranken heute wieder ohne Termin in seiner Praxis in Hof. Personen, die älter sind als 30 Jahre, können sich von 8 bis 15 Uhr in der Rosenthal-Eventhalle in Selb impfen lassen.