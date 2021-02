Corona-Impfung: 8000 Impfungen im Hofer Land

Unverändert hoch bleiben die Corona-Neuinfektionen in Hochfranken. Bei den Inzidenzwerten sind wir deutschlandweit an der Spitze. Der (…)

Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen in der Region wieder gestiegen ist, sind die Zahlen im Hofer Raum (…)

Ab jetzt auch in Hof: Impfzentrum in der Ernst-Reuter-Straße eröffnet

Impfung to go – am Impfzentrum in Hof können sich seit heute Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Die erste Impfung war am (…)