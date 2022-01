Corona-Impfpflicht: So sehen es die regionalen Krankenhäuser

Anders als Österreich hat Deutschland noch keine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus beschlossen. Ab Mitte März gilt hierzulande aber eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitssektor. Das betrifft unter anderem neben Pflegeheimen auch Krankenhäuser.

Das Klinikum Fichtelgebirge begrüßt auf Anfrage eine Impfpflicht. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für den Gesundheitssektor sehe das Klinikum aber sehr kritisch und als falsches Signal.

Dr. Holger Otto, Geschäftsführer des Sana-Klinikums in Hof teilt mit: Die eingeschränkte Impfpflicht sei amtlich und werde natürlich umgesetzt. Er sei zuversichtlich in seinem Haus durch weitere Impfkampagnen eine hundertprozentige Impfquote zu erreichen. Die sektorale Impfpflicht werde aber nicht ausreichen. Denn sie könne nicht verhindern, dass weiterhin ungeimpfte Patienten eingeliefert werden. Die Pandemie könne nur überwunden werden, durch einen umfassenden Impfschutz in der Bevölkerung. Als ultima ratio auch mit einer allgemeinen Impfpflicht.

Die Helios Klinik Plauen teilt mit, sie begrüße generell alle Maßnahmen, die das Infektionsgeschehen weiter eindämmen.