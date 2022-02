Corona-Impfpflicht: Bayern will sie im Gesundheitswesen nun doch umsetzen

Bei der Umsetzung einer Corona-Impfpflicht scheint es einige Probleme zu geben. Im März soll sie zunächst für Mitarbeitende im Gesundheitswesen in Kraft treten. Bayern wollte diese zunächst aussetzen, jetzt soll sie laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit ein „paar Wochen“ Verspätung kommen. Es müsse erst noch geklärt werden, wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht kontrolliert werde. Eine allgemeine Impfpflicht ist dagegen noch nicht einmal beschlossene Sache.

Aber egal, ob Impfpflicht oder nicht: In der Euroherz-Region könnt ihr euch auch heute wieder eure Erst-, Zweit- oder Drittimpfung abholen. Von 12 Uhr bis 16 Uhr geht das in den Räumen des MVZ Hochfranken in Hof. Die Praxis Dr. Krause im Döhlauer Ortsteil Tauperlitz impft heute von 15 bis 18 Uhr.