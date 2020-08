Corona: immer weniger Infizierte in der Region

Center for Disease Control

Die Zahl der Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis Hof ist nach dem Wochenende wieder einstellig. Weitere Personen haben die Quarantäne verlassen, aktuell gelten nur noch 6 als erkrankt. Außerdem haben die Teststellen keine Neuinfektionen hervorgebracht. Nachdem vergangene Woche lediglich ein Reiserückkehrer positiv getetest worden war, liegt der 7-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Hof aktuell bei 1, in der Stadt Hof sogar bei 0. Dort hat es also schon länger als eine Woche keinen Fall mehr gegeben. Im Landkreis Wunsiedel sind ebenfalls noch 6 Personen aktiv mit dem Virus infiziert, im Vogtland sind es 4.