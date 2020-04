Corona im Vogtland: Neue Portalpraxis in Markneukirchen, Plauen ruft zu Spenden auf

Im Vogtland gibt es bisher noch keine großen Stellen für Corona-Tests. Diese Aufgabe übernehmen sogenannte Portalpraxen in Reichenbach, Rodewisch und Plauen. Heute kommt eine weitere hinzu.

In der Musikhalle in Markneukirchen öffnet heute eine neue Corona-Portalpraxis. Sie ist nicht nur für Tests zuständig, sondern behandelt auch Patienten, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Die Stadt Plauen bietet unterdessen ein neues Branchenportal an, das einen Überblick über alle Firmen, Händler und Gastronomen in der Corona-Krise gibt. Auf einer anderen Plattform gibt es eine Übersicht über alle Hilfsangebote. Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer ruft außerdem dazu auf, die Vereine in Plauen mit Spenden zu unterstützen. Das kann jeder direkt einfach selbst beim Verein machen. Wer keine konkrete Idee hat, kann auch auf ein zentrales Konto spenden. Der Finanzausschuss entscheidet dann darüber, welchen Vereinen das Geld zugute kommt. Mehr Infos gibts auch hier:

www.in-plauen.de

www.plauen.de/vereine

www.plauen.de/aufruf

Telefon Bürgerbüro: 0 37 41 / 2 91 – 10 20, E-Mail: buergerbuero@plauen.de