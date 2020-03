Corona im Saale-Orla-Kreis: Keine weiteren Infektionen

Nach dem ersten Corona-Fall im Hofer Land am Wochenende haben sich keine weiteren Verdachtsfälle bestätigt. Eine Frau hatte nach dem (…)

Corona im Hofer Land: Schulausfall am Reinhart-Gymnasium verlängert, keine neuen Infektionen

Eishockey: Selber Wölfe schlagen Deggendorf, müssen in den Playoffs nach Tilburg

Gestern hat sich ein Mann aus dem Orlatal in Thüringen mit dem Corona-Virus angesteckt. Jetzt meldet das Landratsamt des (…)

Wegen Corona-Infektion: In Pößneck und Schleiz über 160 Personen getestet

Corona-Virus Fall in der Euroherz-Region: Mitarbeiter in Bauunternehmen Markgraf in Marktredwitz betroffen

In Marktredwitz gibt es einen bestätigten Corona-Virus Fall. Wie die Frankenpost erfahren hat, hat sich ein Mitarbeiter des (…)