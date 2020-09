Corona im Landkreis Hof: Gutenbergschule in Rehau betroffen

Die erste Schulwoche ist geschafft. An der Gutenbergschule in Rehau steht aktuell aber nicht das Unterrichtsgeschehen im Vordergrund, sondern Corona. Wie Rektor Reinhard Jentsch an die Eltern mitteilt, wurde ein Kind der ersten Jahrgangsstufe positiv auf Corona getestet. Die Eltern der Klasse wurden durch das Gesundheitsamt informiert. Die Klasse muss nun in Quarantäne und die Kinder werden getestet. Für die restliche Schule ändere sich erst mal nichts am Ablauf, so Jentsch weiter.

Das Landratsamt Hof meldet derweil einen deutlichen Anstieg der Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Hof: hier wurden insgesamt neun weitere Personen positiv getestet, auch ein neuer tödlicher Verlauf der Krankheit wurde gemeldet. Ein 77-jähriger Patient aus Hof erlag seinen Erkrankungen.