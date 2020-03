Corona im Hofer Land: Schulausfall am Reinhart-Gymnasium verlängert, keine neuen Infektionen

Nach dem ersten Corona-Fall im Hofer Land am Wochenende haben sich keine weiteren Verdachtsfälle bestätigt. Eine Frau hatte nach dem Urlaub in Südtirol das Corona-Virus mitgebracht und vergangene Woche unter anderem Kontakt zu drei Lehrkräften des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums in Hof gehabt. Die Schule hatte deshalb heute vorsichtshalber geschlossen. Sowohl der Sohn der infizierten Frau als auch alle anderen getesteten Personen haben sich aber nachweislich nicht bei ihr angesteckt. Allerdings liegen noch nicht alle Testergebnisse vor. Deshalb bleibt das Reinhart-Gymnasium noch mindestens die gesamte Woche geschlossen. Die Pressestelle des Hofer Landratsamtes weist auch darauf hin, dass die infizierte Frau die drei Lehrer nicht im Rahmen der Infoveranstaltung am Reinhart-Gymnasium vergangenen Donnerstag gesprochen hat.