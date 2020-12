Corona im Hofer Land: Rekordwert an Neuinfektionen

Deutschland hat heute die höchste Zahl an Corona-Neuinfektion seit Beginn der Pandemie gemeldet und das spiegelt sich auch bei uns in der Region wider. 124 Neuinfektionen kommen in Stadt und Landkreis Hof dazu – die bislang höchste Zahl innerhalb eines Tages. Ungefähr zwei Drittel der infizierten Personen stammen aus dem Landkreis. Der steuert damit auf eine 7-Tage-Inzidenz von 300 zu, in der Stadt liegt sie seit heute bereits über 400. Die einzige gute Nachricht aus dem Hofer Land heute ist, dass keine weiteren Personen an oder mit dem Virus gestorben sind.