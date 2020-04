Corona im Hofer Land: Pflegeheim in Bad Steben besonders betroffen

Im Hofer Land ist es zu einem besonders tragischen Corona-Todesfall gekommen: Eine 21-jährige Hoferin ist an dem Virus gestorben. Normalerweise liegt der Altersdurchschnitt der Verstorbenen eher im höheren Alter. Deshalb sind Senioren- und Pflegeheime in ganz Deutschland Hotspots. So auch hier in der Region. In Stadt und Landkreis Hof kommen rund zwei Drittel aller Todesopfer aus einem Seniorenpflegeheim in Bad Steben. Der Hofer Landrat Oliver Bär:

Um die Alten- und Pflegeheime besonders zu schützen, haben alle Heime einen sogenannten Pandemie-Beauftragten benannt. Dieser ist mit den Behörden im ständigen Austausch, so Bär weiter. Die Task-Force Pflege betreut die Heime außerdem zusätzlich.