Corona im Hofer Land: Landkreis passt Kontaktnachverfolgung an

Die Omikron-Welle rollt auch durch die Euroherz-Region – das zeigt sich deutlich an den weiter steigenden Inzidenzwerten. Der Landkreis Tirschenreuth bleibt weiterhin an der Spitze der Neuinfektionen in unserem Sendegebiet – die Inzidenz liegt heute bei 1740. Der Landkreis Hof hat wegen des hohen Aufkommens an Neuinfektionen die Kontaktnachverfolgung angepasst. So sollen sich alle, die ein positives Schnelltestergebnis haben, eigenständig isolieren, entsprechende Kontakte informieren und einen PCR-Test durchführen lassen. Sollte dieser auch positiv sein, tritt das Gesundheitsamt mit der betroffenen Person in Kontakt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Der Landkreis Wunsiedel hat dieses Vorgehen bereits gestern angekündigt. Damit sollen die Mitarbeiter entlastet und Vorgänge beschleunigt werden.

