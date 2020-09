Corona-Hotspot Vogtland: Markneukirchen in Sorge

Das Vogtland kämpft im Moment mit den meisten Corona-Fällen in Sachsen. Grund ist ein Ausbruch in einem Pflegeheim in Markneukirchen – und die Zahlen steigen immer weiter. Die Stadt sucht jetzt nach Lösungen.

Bürgermeister Andreas Rubner überlegt einzelne Bewohner woanders unterzubringen oder externe Kräfte ins Seniorenheim zu holen. Gestern zählte Markneukirchen 65 infizierte Menschen. Davon sind ein Großteil aus dem betroffenen «Haus Ölbaum». 21 Mitarbeiter und 35 Bewohner sind bisher positiv getestet, zwei Bewohner in der vergangenen Woche gestorben, sagt Christoph Uebel von der Diakonie Markneukirchen. Allein über das Wochenende seien sechs neue Fälle dazugekommen. Weitere Fälle in Betrieben der Stadt, in zwei Schulen und einem Hort sind inzwischen rückläufig. Für Markneukirchen und die Nachbarstädte Adorf und Bad Elster gelten momentan Beschränkungen bei privaten Treffen, Feiern und Ansammlungen im öffentlichen Raum.