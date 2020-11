Corona-Hotspot Vogtland: Ausgangsbeschränkungen auch über Weihnachten

Fünf Tage in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Vogtland jetzt schon über 200. Damit hat der Landkreis reagieren müssen und strengere Regeln beschlossen. Ab morgen gelten wieder Ausgangsbeschränkungen im Vogtlandkreis. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf künftig seine Wohnung verlassen. Dazu zählen zum Beispiel Arbeiten, Einkaufen oder Bewegung an der frischen Luft in der Nähe der Wohnung.

Außerdem dürfen an Demonstrationen nur noch maximal 200 Personen teilnehmen. Diese Maßnahmen gelten bis 28. Dezember und damit auch über Weihnachten hinaus. Für diese Zeit hatten sich Bund und Länder auf weniger strengere Kontaktbeschränkungen geeinigt. Hotspots können davon allerdings abweichen.