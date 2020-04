Corona: Hohe Sterbequote in Nordbayern

Beim Coronavirus und seinen Folgen gibt es ein bemerkenswertes Gefälle zwischen Nord- und Südbayern. Im Norden des Freistaates liegt die Zahl der Todesfälle bis jetzt deutlich über dem bayerischen Durchschnitt. Das berichtet die Frankenpost. In den Kreisen Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth liege die Todesrate zwischen viereinhalb und knapp sieben Prozent. Zum Vergleich: Die Landeshauptstadt München habe mit mehr als 4.500 positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen zwar die höchste Fallzahl in ganz Bayern. Allerdings ende die Infektion dort wesentlich seltener tödlich als in anderen Regionen des Freistaates. Woran das liegt, sei bislang ein Rätsel. Aufschlüsse könnte eine Studie, die das bayerische Wissenschaftsministerium in Auftrag gegeben hat, geben. Die genauen Inhalte und die Verfahrensweisen dieser Studie befänden sich derzeit noch in der Abstimmung.