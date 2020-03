Corona: Highland Saga wird verlegt

In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich weltweit die Ereignisse aufgrund der Corona-Pandemie geradezu überschlagen. Viele Branchen und Wirtschaftszweige sind von massiven Auftrags- und Umsatzeinbrüchen aufgrund der unklaren Gemengelage und behördlicher Anordnungen betroffen. Dies gilt insbesondere für die Kultur- und Veranstaltungsbranche, die gegenwärtig einen Totalausfall zu beklagen hat. Auch die aktuellen Tourneetermine der „Highland Saga“ sind hiervon betroffen. Am 24. März sollte sie ihr Debüt in der Hofer Freiheitshalle feiern – der Coronavirus hat das verhindert. Nun steht fest: sämtliche Termine konnten in den November und Dezember dieses Jahres verlegt werden! Neuer Termin für die Highland Saga in Hof ist der 09. November. Sämtliche Tickets behalten ihre Gültigkeit und auch der Vorverkauf ist ab sofort auch für die verlegten Termine eröffnet.