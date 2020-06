Corona: Großveranstaltungen bleiben über den 31.08. hinaus verboten

Die Zahl der Menschen, die akuell in Bayern an Corona erkrankt sind, ist seit dem Höhepunkt der Pandemie am Karfreitag um 95 Prozent gesunken. Trotzdem bleiben im Freistaat Kontaktbeschränkungen grundsätzlich bestehen, allerdings soll laut Ministerpräsident Söder „mehr Menschlichkeit“ möglich werden. So dürfen sich ab sofort wieder bis zu 10 Menschen treffen und ab Montag gibt es weitere Erleichterungen für Handel und Gastronomie. Was allerdings bleibt, sind die Maskenpflicht und das Verbot von Großveranstaltungen:

Eine Verlängerung des Verbots dürfte neben Konzertveranstaltern und Künstlern auch Auswirkungen auf die regionalen Sportvereine haben. Unter anderem sollte spätestens Mitte Oktober die Eishockey-Oberliga in die neue Saison starten. Die Vereine – darunter auch die Selber Wölfe – hatten sich stets gegen sogenannte „Geisterspiele“ ohne Zuschauer ausgesprochen. Auch der Re-Start der bayerischen Amateur-Fußball-Ligen im September steht jetzt wieder auf wackligen Beinen.