Corona-Forschung: Fördergelder für Tirschenreuther Studie

Von der Alpha-Variante, über Delta hin zu Omikron… zwei Impfungen, dann drei, vielleicht künftig auch regelmäßige Auffrischungen. Die Auswirkungen von Long Covid. Was taugen Masken, Selbsttests und Lockdowns zum Schutz gegen das Virus? Welche Medikamente können bei der Heilung helfen? Zu Corona gibt es eine Reihe von Fragen, die alle Gegenstand der Forschung sind. Genauso wie sich das Virus entwickelt, muss auch die Wissenschaft momentan immer wieder nachjustieren.

Damit das möglich ist, stellt das Bayerische Wissenschaftsministerium jetzt sechs Millionen Euro für die Corona-Forschung zur Verfügung. Das Geld soll den medizinischen Fakultäten und Universitätskliniken in Bayern im kommenden Jahr bei ihrer Forschung zu Corona helfen. Noch in diesem Jahr bekommen alle sechs medizinischen Fakultäten in Bayern zusätzlich eine Million Euro bereitgestellt. Ein Projekt, das das Bayerische Wissenschaftsministerium bereits fördert, läuft hier in der Region: Nämlich die Antikörperstudie im Landkreis Tirschenreuth. In der Studie gehts darum, wie viele Menschen sich zu Beginn der Pandemie unbemerkt mit Corona angesteckt haben und wie lange sie danach gegen das Virus immunisiert sind.