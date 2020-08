Corona-Fonds: Bayern rechnet mit hoher Nachfrage

München (dpa/lby) – Der Bayern-Fonds zum Schutz von Unternehmen in finanzieller Schieflage wegen der Corona-Krise dürfte nach Einschätzung der Staatsregierung auf große Nachfrage stoßen. Er rechne damit, dass sich «nicht nur einige Dutzend» Unternehmen um Bürgschaften für Kredite oder Beteiligungen bemühen würden, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Freitag in München. Die Zahl könnte demnach in die «Hunderte» gehen.

Primär dürften die Unternehmen aus der Exportbranche stammen, da diese besonders unter der aktuellen Situation leide, betonte Aiwanger. «Einige Handvoll Unternehmen haben bereits informell angefragt.»

Trotz umfangreicher Prüfungen der Anträge müsse aber allen klar sein, dass es immer ein Restrisiko gebe und «Steuergelder» auch in den Sand gesetzt werden könnten. Die Unternehmen würden das Geld des Freistaates aber auch nicht kostenlos bekommen, sondern müssten Gebühren zahlen, ferner seien die Hilfen zeitlich befristet. Nach spätestens fünf bis sechs Jahren müssten die Unternehmen wieder in den freien Markt entlassen werden.