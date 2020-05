Corona-Fall in Schleizer Klinik: Alle Mitarbeiter und Patienten negativ getestet

Es hätte zu einem großen Problem für den Saale-Orla Kreis werden können. Anfang der Woche ist eine Mitarbeiterin des Krankenhauses in Schleiz positiv auf das Corona-Virus getetestet worden. Daraufhin hat das Krankenhaus einen Aufnahmestopp verhangen – es wurden außerdem alle Mitarbeiter und Patienten des Krankenhauses auf das Virus getestet. Jetzt liegt das erfreulicher Ergebnis vor: Alle 111 Tests sind negativ ausgefallen, wie einer aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist. Der Aufnahmestopp konnte aufgehoben werden. Außerdem gibt das Gesundheitsamt des Saale Orla Kreises bekannt, dass auch in der Seniorenresidenz in Triptis, wo sich das Virus nach Ausbruch der Pandemie immer wieder bemerkbar gemacht hat, 24 Mitarbeiter abgestrichen wurden. Auch sie wurden alle negativ getestet.

(Symbolbild)