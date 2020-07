Corona-Fall in Rehau zieht weitere Kreise: Edeka-Mitarbeiter müssen getestet werden

Der Corona-Fall in Rehau zieht weitere Kreise. Wie berichtet, hat ein Familienvater seine zwei Kinder angesteckt. Die Schüler der Klassen an der Gutenbergschule, in die die Kinder gegangen sind, sind bereits in Quarantäne. Mittlerweile stehen fünf positiv getestete Personen in Zusammenhang mit dem Fall. Zwei davon sind die Kinder des Vaters. Jetzt zieht das Ganze noch weitere Kreise. Denn: Nun müssen auch die Mitarbeiter des Edeka Schraml in Rehau getestet werden. Das hat das Landratsamt angeordnet, wie die EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG Radio Euroherz bestätigt . Der Grund: Der Vater ist in diesem Markt einkaufen gewesen. Dieser Markt bleibe unterdessen ganz normal geöffnet.

