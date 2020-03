Corona-Fall in Hof: Schulausfall am Reinhart-Gymnasium

Im Fall der infizierten Frau aus Hof gibt es bisher noch keine neuen Erkenntnisse, auch nicht, ob ihr Sohn, weitere Schüler und Lehrer mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert sind. Mit einem Ergebnis ist wohl erst am Sonntagabend zu rechnen. Allerdings geht die Schulleitung des Reinhart-Gymnasiums in Hof auf Nummer sicher und sagt den Unterricht für Montag ab. Das geht aus einer Elterninformation des Schulleiters hervor, die Radio Euroherz vorliegt. Am Montagvormittag wird es eine erneute Besprechung geben und dann wollen Gesundheitsamt und Schulleitung die Lage neu bewerten und weiter informieren.

Wie berichtet, wurde bei einer Frau aus Hof das Corona-Virus festgestellt. Ihr Sohn ist Schüler des Reinhart-Gymnasiums und zeigt bisher keine Symptome. Ein Laborergebnis steht noch aus, genauso wie das von drei Lehrern, mit denen die Mutter in der Schule Kontakt hatte.

HINWEIS FÜR FERIEN-URLAUBER AUS SÜDTIROL

Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus an Schulen und Kindertagesstätten verschärft das bayerische Gesundheitsministerium die Regeln. Laut einer sogenannten Allgemeinverfügung dürfen Schüler und Kindergartenkinder nach einer Rückkehr aus Risikogebieten – wie zum Beispiel Südtirol – ab sofort für 14 Tage nicht in die Schule beziehungsweise in eine entsprechende Betreuungseinrichtung. Dies teilte das Ministerium am Samstag mit. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit dem Kultus- und dem Familienministerium getroffen worden, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).