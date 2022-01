Augsburg (dpa) – Torwart Rafal Gikiewicz vom FC Augsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 34-jährige Pole fehlte deshalb am Donnerstag im Testspiel des Fußball-Bundesligisten gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Wie am Rande der Partie mitgeteilt wurde, geht es Gikiewicz gut. Er sei in häuslicher Isolation. Gegen Regensburg begann Daniel Klein im Tor der Augsburger.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-875183/2