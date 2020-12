Zweiter Corona-Test bei Muranka negativ

Oberstdorf (dpa) – Erst positiv, jetzt negativ: Nach einem weiteren Corona-Test von Polens Skispringer Klemens Muranka, der nun offenbar doch nicht infiziert sein soll, ist das Chaos bei der 69. Vierschanzentournee perfekt. Dass Muranka nun negativ getestet wurde, sagte der polnische Mannschaftsarzt der nationalen Sport-Tageszeitung «Przegląd Sportowy». Polen um Olympiasieger Kamil Stoch und Dawid Kubacki war am Montagvormittag für den Tournee-Start in Oberstdorf (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ausgeschlossen worden, weil Murankas Befund bei der Reihentestung im Allgäu positiv ausgefallen war.

Für Polen um sein aussichtsreiches Top-Trio Stoch, Kubacki und Piotr Zyla ist eine Zulassung für Oberstdorf elementar, weil sonst schon auf der ersten von vier Stationen alle Chancen auf den Gesamtsieg dahin sind. Der Verband hofft, dass die am Montagnachmittag durchgeführte Qualifikation entweder wiederholt wird oder die Polen am Dienstag auch ohne Quali-Sprung für den Wettbewerb zugelassen werden. Generalsekretär Florian Stern hatte am Nachmittag noch betont, dass weitere Testergebnisse keinen Einfluss auf den Ausschluss für Oberstdorf mehr hätten.