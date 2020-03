Corona-Fälle in der Region: Im Landkreis Hof elf und Landkreis Wunsiedel 14

Die zahlen der Corona-Infizierten in der Euroherz-Region steigen weiter an. In Stadt und Landkreis Hof sind es jetzt elf Personen, im Landkreis Wunsiedel 14. Ab heute gibt es ein sogenanntes Test-Zentrum in der Hofer Freiheitshalle. Dort fahren Personen hin, die im Verdacht stehen, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben. Dr. Andreas Pötzl:

Alle Infos zur Teststelle:

Die zentrale Corona-Teststelle in der Hofer Freiheitshalle hat heute ihren Dienst aufgenommen. Wer im Verdacht steht, sich mit dem neuartigen Virus infiziert zu haben, kann auf ärztliche Anweisung die Stelle anfahren. Von Montag bis Samstag steht dort zwischen 13 und 15 Uhr ein Team zur Verfügung, das Abstriche durchführt. Die Teststelle wurde als „Drive-in“ eingerichtet. Das heißt: Potentiell infizierte Personen, die sich bei einem Arzt angemeldet haben, fahren mit ihrem eigenen Fahrzeug an. Ärzte nehmen durch ein Seitenfenster die Proben. Die Behörden bitten darum, dass niemand aus eigener Entscheidung die Teststelle anfährt. Laut Landratsamt ist sie ausschließlich für Menschen gedacht, die im Verdacht stehen, sich mit dem Virus infiziert zu haben – es werden keine vorbeugenden Abstriche genommen.