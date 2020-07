Corona-Fälle bei Caterer in Oberbayern: Weitere Tests

Starnberg (dpa/lby) – Nach dem Corona-Ausbruch bei einem Cateringunternehmen im Landkreis Starnberg arbeiten die Behörden mit Hochdruck daran, eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dazu sollten am Mittwoch unter anderem sämtliche Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Pöcking auf das Virus getestet werden, nachdem es dort einen positiven Fall gegeben hatte.

Nach Angaben des Landratsamtes wird auch eine Gemeinschaftsunterkunft im Herrschinger Ortsteil Breitbrunn durchgetestet. Die Bewohner hätten sehr engen Kontakt mit Bewohnern einer weiteren Herrschinger Unterkunft gehabt, wo bereits getestet wurde und ein positiver Fall aufgefallen war.

Eine ganze Reihe der insgesamt rund 120 Mitarbeiter des Caterers Apetito im oberbayerischen Gilching waren einer Sprecherin des Landratsamtes zufolge in Flüchtlingsunterkünften untergebracht. Sie seien vorsorglich nach München in eine Isoliereinrichtung gebracht worden, um dort getestet zu werden. Bis Dienstagabend ergaben die Reihentestungen 45 positive Fälle.

Landrat Stefan Frey (CSU) schloss dennoch einen Lockdown in der Region zunächst aus. «Davon sind wir derzeit weit entfernt.» Der Lockdown setze voraus, dass es ein unspezifisches Ausbruchsgeschehen gebe. «Das ist bei uns derzeit nicht der Fall.» Die Infektionsketten seien nachvollziehbar und auf konkrete Gemeinschaftseinrichtungen – Asylunterkünfte und ein Unternehmen – begrenzt.

Das Unternehmen Apetito untersucht ebenfalls die Ursache des Ausbruchs. Das Verteilerzentrum in Gilching diente ausschließlich der Belieferung des LMU-Klinikums Großhadern und des Innenstadt-Campus. Über einen alternativen Plan werde die Versorgung der Patienten und Mitarbeiter sichergestellt, so das Unternehmen. Eine Verbreitung des Virus über die Mahlzeiten halten Unternehmen, Behörden und LMU-Klinikum für so gut wie ausgeschlossen.

«Die bei dem Speisenlieferanten geltenden Hygienevorschriften bei der Portionierung der Speisen machen es extrem unwahrscheinlich, dass es zu einer Kontamination der Speisen mit Viren gekommen ist», teilte eine Sprecherin des Klinikums mit. «Selbst wenn dem so wäre, ist es wiederum sehr unwahrscheinlich, dass es dadurch zu einer Infektion von Patienten oder Mitarbeitern gekommen sein könnte.»

Auch eine Übertragung bei der Lieferung sei höchst unwahrscheinlich, da diese kontaktlos organisiert ist. «Grundsätzlich sind wir am Klinikum immer in höchster Aufmerksamkeit und werden wie bisher jedem Verdachtsfall einer Infektion bei Patienten oder Mitarbeitern umgehend nachgehen.»

Der erste Corona-Fall war in einer Unterkunft in Hechendorf aufgefallen. Neben dieser wurden auch die Wohnstätten in Pöcking, Herrsching und Seefeld für 14 Tage unter Quarantäne gestellt; in jeder hatte es mindestens einen Infizierten gegeben.

Beim Landratsamt meldeten sich auch Ehrenamtliche der Helferkreise. Wer zu einem der Infizierten Kontakt gehabt habe oder grundsätzlich besorgt sei, könne ebenfalls getestet werden, sagte die Sprecherin. Jedoch gebe es keinen Anlass zu Befürchtungen. «Alle sind immer sehr vorsichtig vorgegangen.»

Im Landkreis Starnberg waren im Februar die bundesweit ersten Corona-Fälle aufgetreten. Eine chinesische Mitarbeiterin hatte das Virus beim Autozulieferer Webasto eingeschleppt. Die Infektionsketten konnten damals erfolgreich unterbrochen werden – der Betrieb blieb für zwei Wochen geschlossen, alle Kontaktpersonen mussten in Quarantäne.

Die Apetito Unternehmensgruppe, zu der auch der von einem Corona-Ausbruch betroffene Standort im Landkreis Starnberg gehört, liefert jeden Tag Essen für rund 1,3 Millionen Menschen in acht Ländern. Unter anderem gehören Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und Unternehmen zu den Kunden des Unternehmens aus Rheine in Nordrhein-Westfalen. Auch Essen auf Rädern hat Apetito im Programm. Hinzu kommt noch Tiefkühlkost für den Handel.