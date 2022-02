Corona, Fachkräftemangel, Fördermittel: Videokonferenz zur Situation an den KiTas

Kindertagesstätten sind besonders von der Pandemie betroffen. Aber auch ohne Corona gibt es viele Hürden für die Einrichtungen. Der Hofer Landtagsabgeordnete Alexander König hat eine Videokonferenz mit Kita-Leitungen, Trägern und der bayerischen Familienministerin Carolina Trautner organisiert. Dabei kamen viele Probleme zur Sprache, wie König mitteilt.

Die Einrichtungen hätten oft nur kurz Zeit sich auf neue Vorgaben einzustellen, kritisiert zum Beispiel Christine Limmert von der Kita in Köditz. Auch die unterschiedlichen Corona-Testvorgaben würden zu Diskussionen führen.

Der Fachkräftemangel macht sich zudem in den Einrichtungen bemerkbar. Noch schwieriger könnte die Situation werden, wenn ab 2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler gilt. Dann braucht es noch mehr Personal und Räumlichkeiten. Dadurch steigen die Personalkosten genauso wie Kosten für Neu-, An oder Umbauten, betont Pfarrer Martin Müller von der Christuskirche in Hof. Es gebe einen enormen Fördermittelbedarf für die Kommunen und Träger, wenn wirklich so viele neue KiTa-Plätze geschaffen werden sollen, wie es der Bedarf verlange.