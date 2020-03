Corona: Es herrscht keine Panik in der Region

Seit gestern gibt es in Stadt und Landkreis Hof einen weiteren bestätigten Corona-Fall. Damit sind es insgesamt drei. Angesichts von inzwischen sieben Corona-Toten in Deutschland und tausenden Infizierten, nimmt die Sorge der Menschen auch in der Euroherz-Region immer mehr zu. Stadt und Landkreis Hof richten in der Freiheitshalle ein mobiles Abstrichzentrum ein – außerdem geht es um die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Trotz vereinzelter Infektionen mit dem Coronavirus sei die Stimmung aktuell ruhig, sagt der Sprecher des Vorstandes des ärztlichen Kreisverbandes Hof, Ulrich Voit:

Corona-Virus-News 2_Ulrich Voit

Als Vorsichtsmaßnahme sind derzeit viele Veranstaltungen verschoben oder abgesagt und Einrichtungen vorübergehend geschlossen. Das betrifft die Bereiche Kunst, Kultur, Bildung und Sport. Auch Schulen und Kitas sind ab Montag geschlossen.