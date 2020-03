Corona: Es herrscht keine Panik in der Region

Seit gestern gibt es in Stadt und Landkreis Hof einen weiteren bestätigten Corona-Fall. Damit sind es insgesamt drei. Angesichts von inzwischen sieben Corona-Toten in Deutschland und tausenden Infizierten, nimmt die Sorge der Menschen auch in der Euroherz-Region immer mehr zu. Stadt und Landkreis Hof richten in der Freiheitshalle ein mobiles Abstrichzentrum ein – außerdem geht es um die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Trotz vereinzelter Infektionen mit dem Coronavirus sei die Stimmung aktuell ruhig, sagt der Sprecher des Vorstandes des ärztlichen Kreisverbandes Hof, Ulrich Voit:

Als Vorsichtsmaßnahme sind derzeit viele Veranstaltungen verschoben oder abgesagt und Einrichtungen vorübergehend geschlossen. Das betrifft die Bereiche Kunst, Kultur, Bildung und Sport. Auch Schulen und Kitas sind ab Montag geschlossen.