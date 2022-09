Corona-Erkrankung: Sachsen erleichtert Infektionsnachweis

Im Herbst könnte die nächste Corona-Welle auf uns zurollen. Die sächsische Staatsregierung passt ihre Quarantäne- und Isolationsregeln daher ab sofort an. Ab dieser Woche könnt ihr eine Corona-Infektion, auch in unserem vogtländischen Sendegebiet, mit einem Antigen-Schnelltest bestätigen lassen. Ihr braucht also keinen PCR-Test mehr. Das positive Ergebnis des Antigentests wird zukünftig auch als Nachweis für die Lohnentschädigungszahlungen akzeptiert. Lediglich für einen Genesenennachweis braucht ihr weiterhin einen positiven PCR-Test. Aus wichtigen Gründen dürft ihr zudem nach einem positiven Selbsttest komplett auf eine Bestätigungstestung verzichten.

Wichtige Gründe können eine Krankschreibung durch einen Arzt wegen Verdacht oder Diagnose von COVID-19 sein oder wenn das Aufsuchen einer testenden Stelle mit einem zu großen Aufwand verbunden ist. Letzteres betrifft in der Regel Personen mit körperlichen Einschränkungen oder Personen in Regionen mit geringer Teststellendichte. In diesem Zusammenhang wird klargestellt, dass die Absonderungsdauer bei Verdachtspersonen die gleiche ist wie bei positiv getesteten Personen. Dies gilt für Fälle ohne Bestätigungstestung beim Arzt oder Testzentrum.