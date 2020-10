Corona: Entwicklung im Vogtland

24 neue Infektionen mit dem Covid-19-Erreger hat das Landratsamt gestern für das Vogtland gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viel wie am Tag zuvor. Die Schwerpunkte liegen dabei mit 6 Fällen in Auerbach und mit 5 in Rodewisch. Die Zahl der im Vogtland aktiven Covid-19-Fälle ist damit von 130 auf 154 gestiegen. Der Inzidenzwert liegt bei 34,66. Damit steht der Vogtlandkreis kurz vor dem ersten Schwellenwert, für den künftig erste weitere beschränkende Maßnahmen wie Sperrstunden in der Gastronomie, die Begrenzung privater Veranstaltungen auf 25 Personen und eine erweiterte Maskenpflicht überall dort gelten sollen, wo „Menschen dichter oder länger zusammenkommen“.