Corona: Entwarnung an Selber Mittelschule, Hofer Land baut Teststellen ab

Der Landkreis Wunsiedel braucht wohl vorerst keinen erneuten Ausbruch des Corona-Virus zu befürchten.

Das Wunsiedler Landratsamt hat bestätigt, dass es an der Selber Mittelschule keine weiteren Corona-Fälle gibt. Am Sonntag war bekannt geworden, dass sich ein Schüler dort mit dem Virus infiziert hat. Daraufhin seien 22 weitere Personen getestet worden – allesamt negativ. Allerdings steht noch ein zweiter Test an, um ganz sicher zu gehen. Derweil gelten nur noch 7 Personen im Landkreis Wunsiedel als infiziert.

In Stadt und Landkreis Hof hat es seit gut einer Woche keinen Fall mehr gegeben, deswegen haben die Behörden entschieden, die zentrale Teststelle an der Freiheitshalle und die beiden Infektpraxen in Hof und Münchberg zum Ende des Monats zu schließen. Wer ab dann den Verdacht hat, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben, soll sich telefonisch mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen.