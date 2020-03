Corona: Einschränkungen für die Region

Das Corona-Virus breitet sich aus – das hat auch weitere Konsequenzen für die Euroherz-Region.

Auch in Plauen sind ab morgen alle Kitas geschlossen. Einen Antrag auf Notbetreuung können Eltern stellen, wenn sie beide oder als alleinige Personensorgeberechtigte in der sogenannten kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. Auch die Stadtverwaltung Hof trifft Sicherheitsmaßnahmen und fährt ihren Betrieb auf ein notwendiges Minimum zurück. Viele Fachbereiche sollen nur noch eingeschränkt erreichbar sein. Ebenso schränkt das Landratsamt Wunsiedel den Dienstbetrieb ein. Termine und Vorsprachen sind nur noch nach telefonischer Terminvereinbarung beim jeweiligen Sachbearbeiter möglich. Der Eingang an der Zulassungsstelle steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Jeder, der ins Landratsamt möchte, muss den Eingang gegenüber der Fichtelgebirgshalle nutzen.