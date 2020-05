Corona-Demos in Oberfranken: Polizei appelliert an Bevölkerung

Das bayerische Kabinett berät heute (Dienstag, 10 Uhr) über die nächsten Schritte in der Corona-Krise. Ein Thema dürfte sein, wie verhindert werden kann, dass Demonstrationen gegen Anti-Corona-Maßnahmen derart aus dem Ruder laufen wie am Wochenende. Unter anderem hatten in München und Nürnberg Tausende Menschen demonstriert, Abstands- und andere Regeln zum Schutz der gesamten Bevölkerung wurden dabei nicht eingehalten. Eine ähnliche Demonstration in Hof mit etwa 70 Teilnehmern verlief dagegen laut Polizei ohne besondere Vorkommnisse. Fabian Metzler vom Polizei-Präsidium Oberfranken in Bayreuth:

Beim Großteil der Bevölkerung sei das Verhalten vorbildlich und diszipliniert, so Metzler.

(Beispielbild)