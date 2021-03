Corona-Demo: Grundschule gegen Distanzunterricht

Lesen und Rechnen – das sollte eigentlich jeder können, um im Alltag zurecht zu kommen. Doch die Grundschulen bleiben wegen der Corona-Pandemie und den hohen Inzidenzwerten in der Region weiter zu; die wichtigsten Basics müssen Kinder also von zuhause aus lernen.

Die Grundschule in Schwarzenbach am Wald will heute gegen den Distanzunterricht demonstrieren – mit Abstand und Maske, wie die Schulleiterin Claudia Priemer laut Medienberichten mitteilt. Sie hält die Entscheidungen des Kultusministeriums und der Landesregierung für willkürlich und unverständlich. Eine große Veränderung erwartet die Grundschule demnach nicht, sie will durch die Aktion trotzdem ein Zeichen setzen – gegen die Isolation unserer Kinder, da sie für viele emotionale und psychische Folgen hat, so Priemer. Sie plädiert auf das Recht auf Bildung.