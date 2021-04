Corona: Das sind die Zahlen der Region

Heute beginnt in Bayern, was hier in der Region schon seit mehreren Wochen passiert: Die Hausärzte impfen neben den Impfzentren gegen (…)

Bei Erkältung: Auch bayerische Schüler_Innen brauchen negativen Corona-Test

Es ist in diesen Tagen rund ein Jahr her: Mitte März sind wir im vergangenen Jahr in Bayern in den Lockdown gegangen. Bis heute lässt (…)