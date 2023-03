Corona: Britische Regierung erwog wohl Tötung von Hauskatzen

2019 fiel in Wuhan das Coronavirus erstmals auf. Sars-CoV-2 verbreitete sich weltweit. Nun gibt es aus Sicht von US-Republikanern neue (…)

Vogelgrippe bei Möwe in Chiemsee-Region nachgewiesen

In der Chiemsee-Region ist bei einer mittlerweile verendeten Möwe die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Das in Prien am Chiemsee (…)