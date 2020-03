Corona bremst Riesenräder: Freizeitpark Plohn verschiebt Saisonstart

Um Ostern rum startet normalerweise der Freizeitpark Plohn im Vogtland in die Saison. Dieses Jahr ist wegen des Coronavirus alles anders.

Der Freizeitpark muss wegen der Corona-Krise seinen Saisonauftakt verschieben. Momentan gibt es keine Prognose, wann sich die Fahrgeschäfte in diesem Jahr zum ersten Mal drehen können. Für die Branche gehe es jetzt um Schadensbegrenzung, sagte die Sprecherin des Freizeitparks Plohn, Katja Martin. Sie sei eng an behördliche Auflagen geknüpft. Da sich die Lage ständig ändere, bleibe erstmal nichts anderes als abzuwarten. Eigentlich hätte Plohn am 9. April in die Saison starten wollen. Der Park ist betroffen von den Maßnahmen des Freistaates Sachsen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens. Die Regelungen gelten zunächst bis 20. April. Wegen der Verschiebung sei jetzt schon klar, dass wichtige Einnahmen fehlten, so Martin weiter. In der Hochsaison arbeiten in dem Park rund 130 Menschen.