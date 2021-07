Corona-Bilanz: Nicht mehr Schüler in Hof durchgefallen

Von einem auf den anderen Tag waren die Schulen zu. Das Risiko, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren war einfach zu groß. Freunde und Lehrer haben Schüler nur noch im Distanzunterricht am Computer gesehen. Die Angst: Wie soll ich den Lernstoff aufholen und meine Abschlussprüfung bestehen? Eine Bilanz des vergangenen Schuljahres zeigt jetzt aber ein anderes Ergebnis.

Der Hofer Schulamtsdirektor Stefan Stadelmann und Thomas Reitmeier, Leiter der FOS/BOS und Wirtschaftsschule Hof, haben auf Nachfrage von Radio Euroherz bestätigt, dass nicht mehr Schüler durchgefallen sind als in den Jahren zuvor. Das Abitur sei sogar besser gewesen und an den Mittelschulen seien die Ergebnisse wie in den Jahren vor der Pandemie ausgefallen, so Stadelmann.