Corona Beschränkungen missachtet: Eingetretene Tür und Grillparty in Hof

Eine Grillparty in Coronazeiten ist keine gute Idee – erst recht nicht, wenn einer der Gäste sich so daneben benimmt, dass Polizei und Krankenwagen anrücken müssen und das Ganze auch noch auffliegt.

Ein 29-Jähriger hatte nämlich auf die Grillparty kommen wollen, indem er die Haustür des Mehrfamilienhauses in der Hofer Sedanstraße auftritt. Dabei hat er sich an Fuß und Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus. Er verhielt sich laut Polizeibericht aggressiv und war stark betrunken.

Im Hinterhof haben die Beamten während der Anzeigenaufnahme fünf Männer im Alter von 22 bis 37 Jahren aus mehreren Haushalten angetroffen – die Grillpartygäste haben damit gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen und werden angezeigt – einer aus der Gruppe musste zudem kurzzeitig ins Gefängnis, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Übrigens nicht die einzige Party, die die Polizei an diesem Abend in Hof aufgelöst hat, auch in der Enoch-Widmann-Straße hatten sechs Leute verbotenerweise gefeiert.