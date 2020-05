Corona belastet Menschen: Die Linke fordert Rettungsschirm für sozialschwache Menschen

Die Corona-Krise beeinflusst das Leben auf der ganzen Welt. Für Firmen gibt es staatliche Hilfen. Der einzelne Mensch hat allerdings nicht so viele Möglichkeiten. Dem Hofer Kreisverband der Linkspartei passt das nicht. Er fordert einen Rettungsschirm für sozial Benachteiligte. Da die Tafeln geschlossen sind, fällt ein wichtiger Teil der Grundversorgung weg, heißt es in einer Mitteilung. Auch ein Gutscheinsystem, das die Kommunen finanzieren, schlägt die Linke vor. Außerdem soll jeder mit einem geringen Einkommen einen Sozialpass erhalten, mit dem es Rabatte in öffentlichen Einrichtungen gibt.