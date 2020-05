Corona-Auswirkungen: Verein Karo besorgt über häusliche Gewalt und Kinderarmut

Mit der Wiedereröffnung der Schulen und Kindergärten rechnet der Schutzverein Karo aus Plauen mit steigenden Meldungen von häuslicher Gewalt. Die Betroffenen seien mit ihren Peinigern eingesperrt gewesen – erst durch den Zugang zum Alltag würden die Fälle sichtbar, sagt Karo-Sprecherin Eileen Schönheit. Karo-Geschäftsführerin Cathrin Schauer-Kelpin ist für heute (20.05.) zur Tagung des Netzwerkes gegen Kinderarmut in den Bundestag eingeladen, das sich dort mit den Folgen der Corona-Pandemie für das Leben von Kindern und Jugendlichen beschäftigen will. Schauer wird dort über ihre Arbeit sprechen: Kinderarmut sei immer Nährboden für Missbrauch und Gewalt. Das ziehe sich durch wie ein roter Faden, so Schauer-Kelpin. Der Verein Karo betreut seit mehr als 25 Jahren Prostituierte im deutsch-tschechischen Grenzgebiet sowie Großfamilien ethnischer Minderheiten im Vogtlandkreis, darunter vor allem die Volksgruppe der Roma. Der Verein Karo finanziert sich ausschließlich über Spenden.

(Symbolbild)