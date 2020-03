Corona: Auswirkungen auf den Busverkehr

Die Corona-Krise hat weitere Auswirkungen auf die Euroherz-Region. In den Hofer Stadtbussen dürfen Fahrgäste nur noch über die hinteren Türen ein und aussteigen. Damit kann niemand mehr Tickets bei der Fahrerin und beim Fahrer kaufen. Die Fahrgäste dürfen derzeit ohne gültigen Fahschein fahren, heißt es in einer Mitteilung. Stadtwerke-Geschäftsführer Jean Petrahn appelliert an die Ehrlichkeit der Fahrgäste:

Die Daten dazu findet ihr auf euroherz.de. Außerdem passen die Hofer Stadtbusse ihren Fahrplan an. Jede Linie fährt nur noch einmal pro Stunde. Auch der Vogtland Verkehrsverbund geht ähnlich vor. Er bittet alle Fahrgäste, ihre Tickets vorab über HandyTicket Deutschland zu kaufen.

VR Bank Bayreuth-Hof für Überweisungen der Fahrtickets Hof:

Kontoinhaber: HofBus GmbH, IBAN: DE62780608960000049220, BIC: GENODEF1HO1.