Corona: Auch Wunsiedel klagt über fehlende Einnahmen

Unsere Region hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, doch Corona droht, finanzielle Sorgen wieder zurückzubringen. Die Stadt Selb zum Beispiel rechnet mit fehlenden Steuereinnahmen von knapp 6 Millionen Euro. Das bringt zwar aktuelle Projekte nicht ins Wanken, tut der Stadt aber trotzdem weh. Auch in Wunsiedel, wo aufgrund der Schulden die Finanzlage eh nicht einfach ist, reißt Corona ein Loch in die Kassen. Bürgermeister Nicolas Lahovnik:

Für die Luisenburg hat die Stadt aber bereits ein Fördergesuch beim bayerischen Kulturministerium gestellt. Sollte die kommende Saison aber auch ausfallen müssen, werde es eng für die Zukunft der Festspiele – so Lahovnik.