Corona auch im Vogtland auf dem Vormarsch

Die Corona-Fallzahlen im Vogtland steigen weiter – jetzt sind im Vogtlandkreis zwei weitere Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Damit wurden dort seit Ausbruch der Pandemie 35 Todesfälle registriert. Das Gesundheitsamt vermeldete 363 aktive Covid-19-Fälle. Derweil gibt es neben dem Kreisklinikum Obergöltzsch nun auch in Plauen wieder eine Corona-Ambulanz. Sie befindet sich auf dem Gelände des Helios Vogtland-Klinikums. Dort überwachen ab sofort neuartige Scanner die Einhaltung der Maskenpflicht. Wie das Klinikum mitteilt, handelt es sich dabei um Tablets auf einem Metallfuß. Sie sollen Besuchern über den Bildschirm eine Rückmeldung geben, ob sie den Mund-Nasen-Schutz korrekt tragen. Ist dies nicht der Fall, ertönt ein Audiosignal, das zusätzlich die Aufmerksamkeit erhöhen und eine Erinnerung an das Tragen der Maske geben soll. Die vom Maskenscanner erfassten Bilder, personenbezogene Daten sowie das Ergebnis des Scans werden nicht gespeichert, so das Klinikum.