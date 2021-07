Corona-Archiv: vhs-Fichtelgebirge stellt Projekt vor

Die letzten beiden Jahre leben wir in einer Ausnahmesituation, die wir wahrscheinlich nie wieder vergessen werden. Damit wir aber nochmal nachschlagen können, wie sich unser Alltag durch Masken, Tests und Kontaktbeschränkungen verändert hat, will die vhs-Fichtelgebirge ein „Corona-Archiv“ anlegen. Das soll auch den nachfolgenden Generationen zeigen, wie wir die Zeit erlebt haben. Die Idee kam schon letztes Jahr auf, am Nachmittag wird das Projekt im Landratsamt Wunsiedel offiziell vorgestellt. Es handelt sich um eine Website, die als eine Art digitale Bibliothek angelegt ist.