Corona als Dienstunfall?: Gericht weist Klage von Grundschullehrerin ab

Handelt es sich um einen Dienstunfall, wenn ich mich bei meinen Schülern mit Corona angesteckt habe? Eine Grundschullehrerin aus dem Landkreis Hof war mit dieser Klage vor das Verwaltungsgericht in Bayreuth gezogen. Und ist damit nun gescheitert.

Die Lehrerin war im Januar 2021 in der Notbetreuung der Schule eingesetzt. Am 1. Februar war sie positiv auf Corona getestet worden. In ihrer zu betreuenden Gruppe seien keine Fälle aufgetreten. Sie habe sich vermutlich in der Pausenaufsicht angesteckt. Bei mehreren Kindern, die später ebenfalls positiv getestet wurden. Außerdem gab die Grundschullehrerin an, Kontakt mir einer positiv getesteten Kollegin gehabt zu haben.

Vor dem Verwaltungsgerichtshof in München laufen aktuell ähnliche Verfahren. Ein Lehrer aus Unterfranken und ein Polizist aus Augsburg wollen Corona als Berufskrankheit anerkennen lassen.